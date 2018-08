Polícia Militar promove formatura de 107 novos oficiais em Belém

Cerca de 70% dos concluintes têm ensino superior e são de todas as regiões do Pará

(FOTO: Rodolfo Oliveira/Agência Pará) – Na manhã desta sexta-feira (3), a Polícia Militar do Pará promoveu a cerimônia de formatura de 107 novos militares, no Portal da Amazônia. A formatura foi realizada após a conclusão do curso de habilitação de oficiais da Polícia Militar 2017-2018.

O curso de formação teve início em 20 de novembro de 2017, com carga horária de 1.316 horas-aula, distribuídas em 42 disciplinas, dentre as quais Direitos Humanos, Prevenção, Mediação e Resolução de Conflitos, Procedimentos e Processos Operacionais e Conhecimentos Estratégicos e Operacionais da Polícia Militar.

Cerca de 70% dos concluintes têm ensino superior e são de todas as regiões do Pará: 98 são homens e nove mulheres – todos já integrantes da Polícia Militar. Os 106 novos oficiais têm, em média, 20 anos de experiência e serviços prestados.

O curso de habilitação de oficiais da Polícia Militar teve por finalidade qualificar subtenente, 1º sargento, 2º sargento e 3º sargento, para o desempenho do cargo de oficial administrativo e especialista (regente, maestro da banda de música ou sinfônica e outras atividades especializadas de interesse da corporação), e o exercício de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, conforme exigências previstas na Lei nº 8.403, de 13 de outubro de 2016, que alterou e revogou dispositivos na Lei Estadual nº 5.162-A, de 16 de outubro de 1984, que dispões sobre o ingresso e promoção nos quadros de oficiais de administração e de oficiais de especialistas.

Concluído o curso com aproveitamento e satisfeitas às exigências legais, o aluno é promovido à patente de 2º tenente, segundo a ordem de classificação no curso, podendo ser classificado, de acordo com a necessidade e conveniência administrativa, em qualquer unidade da Polícia Militar em todo o Estado.

Por: Portal ORM com informações da Agência Pará 3 de Agosto de 2018

