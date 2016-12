Polícia Militar recaptura fugitivo da cadeia acusado de assaltos a mão armada

Um fugitivo da cadeia pública de Novo Progresso foi preso por policiais do destacamento policial militar durante a noite desta terça-feira, 13. A prisão só foi possível devido ao intenso trabalho de inteligência da PM e as rondas noturnas pela cidade até que os policiais conseguiram finalmente reconduzir o fugitivo para trás das grades, de onde escapou no último dia 23/08/2016.

Os militares encontraram o fugitivo, deram voz de prisão, mas o rapaz não se entregou, resistindo enquanto pode até finalmente ser imobilizado, amarrado e algemado para ser colocado na viatura.

O indivíduo identificado como Gerbeson Ribeiro Silva, vulgo Pepeu, 20 anos, estava preso acusado de assalto a mão armada quando conseguiu fugir, permanecendo morando em Novo Progresso, onde a polícia suspeita que vinha deste então realizando outros assaltos na cidade.

Diante dos fatos o elemento foi conduzido à DEPOL de Novo Progresso onde após os procedimentos legais.

Efetuaram a prisão: Sargento Rilton, Cabo Ferreira e Soldado Farias.

A Polícia Militar de Novo Progresso, sob o comando do Major Furtado esta intensificando as rondas noturnas na cidade, por considerar que é nesse horário que acontecem a maioria dos roubos e assaltos, onde os meliantes estão cada vez mais ousados e violentos com as vítimas e com a própria polícia.

Por Édio Rosa

Fonte: PM

