Polícia Militar resgata 85 quelônios na praia do Osso, em Santarém

Três homens foram presos. No local do resgate a polícia também apreendeu malhadeiras e um motor rabeta.

A polícia militar resgatou na tarde desta quarta-feira (18), mais 85 quelônios. Dessa vez, a ação aconteceu na praia do Osso, bairro Área Verde, em Santarém, oeste do Pará. Os tracajás e tartarugas foram encontrados vivos, a maior parte dentro de sacos, e devem ser devolvidos à natureza.

No local, também foram apreendidos materiais de pesca, como malhadeiras e tarrafas, além de um motor rabeta, possivelmente utilizados para capturar os animais.

Três homens que estavam com os animais resgatadados pela PM foram levados para a 16ª Seccional de Polícia Civil.

Com a operação realizada pela manhã, no Lago Pacoval, região do Tapará, em Santarém, sobe para 121 o número de quelônios resgatados pela Polícia Militar só nesta quarta-feira.

A operação no Tapará ocorreu após denúncias aos órgãos ambientais. Segundo fiscais da Semma, a equipe de fiscalização saiu de Santarém por volta das 4h e logo que chegou próximo ao local as pessoas que estavam com os animais fugiram. Os quelônios estavam virados com os cascos para baixo perto da margem do lago. A suspeita é que os animais seriam comercializados na região.

Nessa época do ano, em que tracajás, tartarugas e pitius sobem para a praia para desovar, tornam-se alvos fáceis. Nem mesmo as covas onde são depositados os ovos escapam da ação predatória do homem. A grande maioria é capturada para fins de comercialização, uma vez que tanto a carne quanto os ovos de quelônios são muito apreciados na gastronomia da região amazônica.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

