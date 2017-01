Imagem Forte -Polícia Militar prende menor por assassinato de jovem em Novo Progresso

Polícia prende menor de 17 anos autor do homicídio de Adeilton Franco Barreto, 21 anos, que foi morto a facadas na orla do lago na noite deste domingo (22), em Novo Progresso.

O Crime aconteceu nas proximidades da orla do lago, na travessa Belém, quando após tumulto o policiamento encontrou a um homem caído na rua e todo esfaqueado e agonizando, a vítima foi identificada depois como o Adeilton Franco Barreto, 21 anos, foi socorrido pela Policia Militar e encaminhado para o hospital municipal, mais não resistiu os ferimentos e veio a óbito na chegada ao hospital municipal de Novo Progresso.

Após perseguição a guarnição da polícia militar comandada pelo sargento PM Rilton e composta pelo cabo PM Serra, e cabo PM E Ferreira, prendeu o autor do crime a poucos metros do local.

A policia contou com ajuda de outros policias que se encontravam no local a paisano.

Foi preso em flagrante delito o menor E. P. de A. de 17 anos de idade, e junto com o mesmo foi encontrada a arma do crime, uma (01) Arma Branca tipo Faca de açougueiro,prateada com cabo de alumínio e marca casa blanca, e com a lâmina aproximamente medindo 25 centímetros de comprimento, e que se encontrava suja de sangue da vítima, o adolescente foi apreendido e encaminhado para a Depol, para ser lavrado o auto de flagrante Delito pela policia civil, por cometimento de ato infracional de homicídio.

“O motivo do crime ainda está um pouco obscuro para a polícia, mas aparentemente, conforme a versão de alguns dos jovens seria uma desavença por conta de namorada, de ficante deles na cidade”, explicou.

A policia investiga o caso.

Leia Também:Jovem é morto a facadas em Novo Progresso

Por Redação Jornal Folha do Progresso com Informações Policia Militar com fotos.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...