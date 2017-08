Polícia: motorista de van que matou 13 em Barcelona segue foragido

Said Aallaa, 18, e Mohamed Hychami, 24, além de outros dois homens não identificados, também foram mortos com Moussa em Cambrils. Uma mulher, atingida durante a ação da polícia que desbaratou um novo atentado, também morreu.

Younes Abouyaaqoub, 22 anos, faria parte do grupo que planejou os ataques na cidade da Catalunha. O jornal La Vanguardia diz que outros dois homens do mesmo grupo também podem estar foragidos.

