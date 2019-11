Polícia ouve depoimento de vereador de Portel, no Marajó, que causou polêmica com vídeo na praia

(Foto:Reprodução) – Emerson Lobato foi expulso do PRTB, após dizer que mesmo sem trabalhar não levaria falta.

O vereador Emerson Lobato presta depoimentos à Polícia na delegacia de Portel, no Marajó, sobre o caso do vídeo em que ele aparece na praia afirmando que mesmo sem trabalhar, não levaria falta. As imagens viralizaram nas redes sociais e causaram revolta. O político foi expulso do PRTB, partido que ele integrava.

Vereadores de oposição também pediram na Câmara a instalação de uma comissão para investigar se houve ou não quebra de decoro parlamentar.

A companheira de Emerson, Miriam Silva dos Santos, que também aparece no vídeo, prestou depoimento na segunda (25).

Entenda o caso

Na quarta-feira (20), o vídeo, que viralizou na internet, gerou revolta na cidade de Portel, no arquipélago do Marajó. Nas imagens, o vereador Emerson Lobato (ex-PRTB) aparece andando de moto com uma servidora de uma escola. Em seguida, os dois aparecem em uma praia. Emerson Lobato diz que ele e uma servidora não vão levar falta devido ele ser líder do governo na Câmara.

Leia Também:PRTB expulsa vereador de Portel, no PA, que gravou vídeos dizendo que faltaria serviço para curtir praia

“Vou passar um mês aqui e a minha mulher não pega falta, porque eu sou líder do governo, o prefeito precisa de mim, o diretor de lá me respeita. Dois meses aqui e não tenho uma falta, agora se o teu marido faltar…”, disse o vereador

Logo após a repercussão negativa do vídeo, Emerson Lobato publicou um vídeo de retratação. Na filmagem, ele alega que tudo não passou de uma brincadeira e que postou o vídeo em um grupo familiar, para fazer uma piada com a cunhada. Apesar de ter pedidos desculpas, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) expulsou o vereador do seu quadro.

Após aparecer em vídeo dizendo que faltaria 1 mês de serviço, vereador do PA se retrata

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...