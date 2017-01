Polícia pede quebra de sigilo e investiga ameaças a Deborah Secco

A queixa de Deborah foi registrada há quatro meses

A investigação dos ataques sofridos por Deborah Secco e sua filha, Maria Flor, de 1 ano seguem a pleno vapor. A Polícia Civil de São Paulo já solicitou quebra de sigilo de usuários de sites e de empresas de telecomunicação para chegar ao culpado das ameaças feitas nas redes sociais da atriz.

As ameaças foram feitas pelo criador do perfil intitulado “coontatotalmentecancelada”. Ele, primeiro, escreveu frases contra a filha de Deborah, a chamando de “Bochechuda filhinha do Diabo”, segundo informações do Observatório da Televisão.

Depois, o mesmo internauta começou a falar sobre a atriz. Vale lembrar que, no ano passado, a atriz já havia sofrido com a mesma situação, quando três dezenas de perfis a atacaram. Dessa vez, o internauta escreveu: “Até eu matar a mamãezinha dela. Aí quero ver o que será dessa Maria Sapo Flor”.

A queixa de Deborah foi registrada há quatro meses e a atriz segue aguardando o esclarecimento do caso.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...