Polícia pega dois na BR-163 em Sinop que levariam drogas para cidade no Nortão

Um jovem de 18 e um adolescente de 16 anos, foram detidos esta noite, pela Força Tática, com cerca de meio quilo de maconha. De acordo com informações da Polícia Militar, os dois estavam em uma motocicleta Honda Titan verde, placa de Juara, na BR-163 próximo a um supermercado no bairro São Cristóvão e quando avistaram a viatura tentaram fugir. Houve perseguição e eles acabaram detidos próximo ao estádio Gigante do Norte.

A droga foi encontrada em uma mochila, com o rapaz que estava na garupa da moto. Para os militares, o adolescente disse que a droga era para consumo próprio, foi comprada na região do bairro Vila Juliana e seria levada para Juara.

Os dois foram detidos e juntamente com a droga encaminhados à Polícia Civil onde estão a disposição da justiça.

Fonte: Só Notícias.

