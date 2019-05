Polícia prende 12, apreende caminhões e tratores no combate a roubo de madeira em terras indígenas em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os veículos, que haviam sido danificados pelos infratores com o objetivo de dificultar a apreensão, só puderam ser retirados do local após reparos providenciados pela prefeitura. O acampamento montado para oferecer suporte às atividades de extração e transporte de madeira foi desativado.

(foto: assessoria) – A operação realizada pelo Ibama em conjunto com a Polícia Militar de Mato Grosso e a Fundação Nacional do Índio (Funai) para combater desmatamento ilegal na Terra Indígena Urubu Branco, em Confresa (1,1 mil km de Cuiabá), apreendeu três caminhões e 3 tratores usados em atividades ilegais. Doze pessoas foram presas em flagrante por furto de madeira em área federal.

