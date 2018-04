Polícia prende 44 acusados por violência no Pará

Resultados de operação foram divulgados neste domingo (29).

A operação ‘Xeque Mate’, da Polícia Civil, prendeu 44 pessoas acusadas de violência doméstica e familiar contra mulher e de violência sexual contra crianças e adolescentes no Pará. Do total, foram 12 presos em Belém e região metropolitana e 32 em outras cidades paraenses. As informações foram divulgadas neste domingo (29) pela Polícia Civil.

Fora da Grande Belém, as prisões foram realizadas em Paragominas, Redenção, Santarém, Barcarena, Marabá, Tucuruí, Altamira, Abaetetuba, Bragança, Soure e Breves. Em Belém, as prisões foram realizadas nos bairros da Cabanagem, Marambaia, Sacramenta e Tapanã, e no distrito de Outeiro. Houve ainda prisões em Ananindeua, no bairro do Paar, e em Benevides. A operação foi coordenada pela Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), em parceria com as Diretorias de Polícia Metropolitana (DPM), de Polícia do Interior (DPI) e de Polícia Especializada (DPE), da Polícia Civil.

