Polícia prende acusado de chacina em Mojuí dos Campos em Santarém

(Foto:Via Redes Sociais) – Mauro Braga foi detido na madrugada após uma semana de buscas no planalto santareno.

Equipes da Superintendência de Polícia Civil do Baixo e Médio Amazonas e do Grupo Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar anunciaram a prisão do agricultor Mauro Braga, acusado assassinar, a tiros de espingarda e golpes de faca, três pessoas de uma mesma família, além de sua própria mãe e também um de seus filhos.

Os ataques, que também deixaram outro homem gravemente ferido, aconteceram no fim da tarde de 27 de maio, na Comunidade do Paca, na rodovia Santarém-Jabuti, entre os municípios de Belterra e Mojuí dos Campos. Outra criança, também filho do acusado, pode ser uma das vítimas.

As buscas por Mauro Braga e também de suas possíveis vítimas ocorriam há oito dias, com diligências sendo realizadas no planalto santareno, no Oeste do Estado.

