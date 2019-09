Polícia prende acusado de homicídio em Paracajá no sudeste paraense

(Foto:Divulgação / Polícia Civil)-Policiais civis prenderam Angelito Joaquim da Silva, de 66 anos, natural de Cumaru, no Estado da Bahia, sob acusação de um homicídio, na cidade de Pacajá, região do Lago de Tucuruí, sudeste do Pará. A polícia localizou Angelito na vicinal Chico Elias, na zona rural de Pacajá, por volta das 10h30 da manhã, e cumpriu o mandado de prisão que havia contra ele, que estava foragido.

A ordem de prisão foi expedida pelo juiz da Vara Única de Pacajá, Lucas Quintanilha Furlan. Segundo os autos do processo criminal, Angelito é o autor de um assassinato ocorrido em 2015, no município. Ele deu disparo contra a cabeça da vítima, no momento em que ela estava no interior de uma rede.

Segundo a Justiça, a prisão cautelar do denunciado é necessária para a instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, já que o acusado, fugiu do local do crime. Agora, preso está à disposição da Justiça.

Por:Redação Integrada

