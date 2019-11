Polícia prende acusado de homicídio que tentou disfarçar crime como suicídio

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil de Santarém, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios, prendeu na terça-feira(19), Manoel Ferreira do Carmo Junior, conhecido como “Júnior Cobra”.

O mandado de prisão preventiva assinado pelo Juiz Gabriel Veloso, da Vara Privativa do Tribunal do Júri, foi cumprido com apoio da Chefia de Operações da Seccional de Polícia Cívil.

De acordo com o Diretor da Seccional Urbana de Santarém, Delegado Germano do Vale, este crime ocorreu no dia 1 de Abril, em que foi vítima Darlisson Sarmento Nogueira, de 27 anos encontrado morto dentro de seu carro, com um disparo de arma de fogo na cabeça.

Segundo investigações realizadas pela Delegacia de Homicídios à época, chegou-se a conclusão que a vítima não havia cometido suicídio. Ele teria sido morto pelos suspeito Manoel do Carmo (vulgo Júnior Cobra) e Daniel Viana (Vulgo Dany) que está foragido da Justiça.

Manoel Ferreira foi apresentado na Seccional Urbana para os procedimentos de praxe.

