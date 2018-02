Polícia prende acusado de incendiar casa da sogra em Salvaterra

Fogo se alastrou pela casa e destruiu todos os objetos da vítima

(Foto Divulgação/Polícia Civil ) – A Polícia Civil prendeu em flagrante, na terça-feira (27), Cristiano Monteiro Palheta, após ter ateado fogo na residência de sua sogra, em Salvaterra, na Ilha do Marajó. Segundo os policiais, a confusão começou depois que ele discutiu com sua companheira que teria posto um fim no relacionamento. Inconformado, o acusado foi até a residência da sogra e ateou fogo no local. O fogo se alastrou por toda a casa.

“Os bens da vítima foram queimados quase em sua totalidade”, explica o delegado Rodrigo Amorim, superintendente regional da Polícia Civil no Marajó Oriental. O Corpo de Bombeiros de Salvaterra foi acionado para apagar as chamas. Após tomar conhecimento do fato, a equipe policial formada pelos investigadores Mauro e Rui, da Delegacia de Salvaterra, passou a apurar os fatos e localizou o acusado.

Ele estava escondido na casa de sua mãe no município. Cristiano foi conduzido para a Delegacia de Salvaterra, onde foi autuado pelo crime de incêndio qualificado e também por violência doméstica e familiar, com base na Lei Maria da Penha. Ele está preso à disposição da Justiça.

Por: Redação Portal ORM

