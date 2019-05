Polícia prende acusado de matar homem a golpes de faca em hotel de Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução)-Por volta das 19h30 da noite do último sábado (11), um homem identificado como Sebastião dos Santos Silva, foi vítima de esfaqueamento em um hotel da cidade de Itaituba, localizado na travessa João Pessoa, próximo ao bairro Vila Caçula. A vítima levou uma facada acima do peito, foi socorrida, mas não resistiu e vindo a óbito no Hospital Municipal de Itaituba (HMI).

