Polícia prende acusados de estupros em Marabá e São Domingos do Araguaia

Os crimes não têm relação entre si, mas de acordo com a polícia, nos dois casos, as vítimas são adolescentes (Foto:Reprodução site Zé Dudu)

Em Marabá, região sudeste do estado, policiais civis lotados na Superintendência Regional do Sudeste do Pará deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça, em desfavor de Erlandson Silva dos Santos. Ele é suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável. A prisão aconteceu por volta do meio-dia desta quarta-feira (17).

O estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Caso seja condenado, Erlandson pode pegar entre seis a 10 anos de prisão.

Na cidade de São Domingos do Araguaia, a 50 km de Marabá, região sul paraense, Thiago Cavalcante Carvalho, de 23 anos, foi preso pela Polícia Civil após tentar estuprar uma adolescente de 14 anos.

Thiago Carvalho foi reconhecido por fotografia e também, pessoalmente, pela vítima, além de testemunhas que teriam impedido que ele consumasse o estupro.

A tentativa de estupro de Thiago contra a adolescente ocorreu por volta das 17h do último domingo (14), na rua Nova Jerusalém, em São Domingos do Araguaia. Imagens de câmeras de segurança da via mostraram Thiago arrastando a jovem para um matagal, porém, ele foi contido por pessoas a tempo de concretizar o abuso sexual contra a adolescente.

Por:Valeria Nascimento (Com informações do site Zé Dudu)

