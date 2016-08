Polícia prende acusados na morte de vereador

As polícias Civil e Militar de Sapucaia, sudeste do Pará, prenderam na tarde da última terça-feira (30), dois homens, e apreenderam dois garotos menores de idade, acusados de terem assassinado a golpes de faca o vereador do município, Valdiney Rodrigues Lobão, de 44 anos.

A prisão dos suspeitos que residem próximo à casa da vítima, ocorreu horas depois que a polícia foi informada da morte do parlamentar. O corpo foi encontrado com um corte na garganta, dentro da residência do político que fica localizada nos fundos de um Disk Bebidas, em Sapucaia.A polícia chegou até aos quatro acusados depois de uma testemunha ter visto um dos suspeitos deixando a residência da vítima no período da manhã, antes do crime ter sido descoberto. Para a polícia um dos acusados contou que por volta das 22hs de segunda-feira (29), o vereador que era homossexual, convidou os quatro elementos para fazer uma ‘’festinha’’ regada a sexo e bebida, e no decorrer da bebedeira, o crime aconteceu.

Segundo o delegado Antônio Miranda Neto, que acompanhou o caso, todos os envolvidos no crime são homossexuais. Conforme o policial, com base em depoimentos dos acusados, no auge da festa começou uma discussão entre a vítima e um dos criminosos, sendo que o motivo do desentendimento seria a falta de cigarro. O político teria dito que não daria cigarros a ninguém, pois não seria mais candidato.

De acordo com relato de um dos menores, o vereador se recusou a ir buscar cigarro o que contribuiu para que a confusão aumentasse. Lobão teria partido para cima de um dos acusados armado de uma faca de mesa, mas foi impedido por um dos criminosos, que segurou o político enquanto o outro tomava a faca e lhe aplicava golpes na barriga da vítima. Em seguida, os acusados acabaram por cortar a garganta do vereador.

Os envolvidos no crime foram presos graças ao rápido trabalho de policiais civis e militares de Sapucaia e da Superintendência Regional de Polícia Civil do Alto Xingu e da região do Araguaia Paraense. Os envolvidos irão responder pelo crime de homicídio.

