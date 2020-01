Polícia prende acusados pelos crimes de tráfico de drogas em Dom Eliseu, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia, a operação “Smokescreen” foi iniciada para o cumprimento de mandados de de busca e apreensão e prisão nos bairros Esplanada e Tropikal, no município. Um dos alvos foi Maria da Graça Fernandes. Com ela foram encontradas porções de crack, embalagens para comercialização da droga, além de R$ 800.

Polícia apreende drogas, dinheiro, celulares e outros objetos durante operação de combate ao tráfico de drogas em Dom Eliseu, no Pará — Foto: Polícia Civil do Pará

