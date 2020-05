Polícia prende ao vivo repórter da CNN que cobria protestos de Mineápolis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“O que me dá um pouco de conforto é que isso aconteceu ao vivo na TV”, disse Jimenez aos telespectadores após ser solto. “Vocês não têm de duvidar da minha história, ela não foi filtrada de nenhuma forma, vocês a viram com seus próprios olhos.”

“Um repórter da CNN e sua equipe de produção foram presos nesta manhã em Minneapolis por fazerem seu trabalho, apesar de se identificarem –uma clara violação dos direitos da primeira emenda. As autoridades de Minnesota, incluindo o governador, devem liberar os três funcionários da CNN imediatamente”, escreveu a CNN no Twitter antes de o repórter ser solto.

A patrulha do Estado norte-americano de Minnesota prendeu um repórter da CNN que cobria os protestos de Mineápolis ao vivo no início da manhã desta sexta-feira sem dar nenhum motivo e o levou embora algemado, assim como três membros de sua equipe.

