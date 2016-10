Polícia prende casal envolvido em tráfico e crime eleitoral no Marajó

Um casal foi preso no último final de semana em Soure, na Ilha do Marajó, no Pará. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (4), eles são suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas e também de participação em esquema de crime eleitoral para tentar comprar votos de eleitores no município.

De acordo com a Polícia Civil, o casal foi flagrado após denúncias anônimas de que o homem estaria à frente do esquema criminoso. Durante a operação, policiais militares abordaram inicialmente um usuário de drogas em frente da casa do criminoso.

Ao ser revistado, o usuário estava com um cachimbo usado para fumar crack. Depois, detiveram o suspeito e a esposa. Durante revista, foi apreendida uma pedra de óxi de cocaína e dinheiro.

Logo em seguida, o casal foi apresentado na sede da delegacia de Soure para lavratura do flagrante por tráfico de drogas. O usuário foi autuado em Termo Circunstanciado de Ocorrência por consumo de drogas e depois foi liberado.

Segundo a Polícia Civil, após a apresentação na delegacia, a equipe da Polícia Civil foi até o endereço do suspeito, para dar continuidade à apuração do caso.

No local, durante buscas autorizadas pela Justiça Eleitoral, os policiais civis apreenderam uma pedra de óxi de cocaína em formato bruto, 85 trouxinhas de óxi de cocaína, 112 “santinhos” de candidatos e uma quantia em dinheiro. O material apreendido foi levado para a delegacia do município. O casal está à disposição da Justiça.

G1 PA

