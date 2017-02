Polícia prende casal suspeito de participação em assalto a fazenda na BR 163

Na tarde de quinta-feira (9), a polícia conseguiu prender Alex Willian Marinho Teixeira e Antonia Santos. Os dois são acusados de participar da quadrilha de bandidos que assaltaram a Fazenda Boa Safra ontem à noite. O crime teve desfecho trágico para o caseiro que trabalhava no local, quando o mesmo tentou reagir e foi morto com o disparo de arma de fogo, que atingiu o rosto do trabalhador, que veio a óbito no local.

De acordo com Delegado Lucivelton, responsável pelas investigações, Alex já confessou que participou dando apoio aos criminosos. “Ele saiu de Santarém convidado pelo comparsa Valter Batista Rebelo, vulgo ‘Neguinho’ e outro elemento conhecido como ‘cupú’. Ele nos disse que ficou em Belterra esperando a realização do assalto, enquanto ele acontecia no quilometro 61 da BR 163. Depois os comparsas o pegaram, deixaram o dinheiro para ele, então ele veio para Santarém, de mototáxi, com dinheiro, deixando o dinheiro na casa da Antonia. Em ato continuo, os comparsas empreenderam fuga. Nessa fuga eles alegaram para o casal preso, que o carro capotou.

A princípio, Alex e Antonia responderão pelo crime de latrocínio e associação criminosa. Outras três pessoas que fazem parte do grupo criminoso estão foragidas.

