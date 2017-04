Polícia prende casal suspeito de traficar drogas em Soure, no Pará

Drogas e objetos diversos foram apreendidos dentro de imóvel onde dupla fazia comércio ilegal. Dois usuários também foram detidos nesta terça, 25.

A Polícia Civil prendeu em flagrante na manhã desta terça-feira (25), em Soure, no arquipélago do Marajó, um casal suspeito de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Segundo a polícia, entorpecentes e objetos diversos, como relógios, joias e calçados, supostamente obtidos pela atividade ilegal foram apreendidos com os suspeitos.

As prisões foram realizadas durante a operação “Segunda-Feira Santa”, para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um dos suspeitos. De acordo com o delegado Lucas Sadigursky, os dois já vinham sendo investigados em inquéritos policiais para apurar o envolvimento deles no tráfico na região e um dos suspeitos já era reincidente, tendo sido preso em outra ocasião pelo crime.

Ainda segundo a polícia, durante a ação, dois usuários de drogas foram encontrados no quintal do imóvel com cocaína que havia sido vendida pelo casal. Os usuários vão responder por consumo de drogas.

