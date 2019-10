Polícia prende conselheiro de facção criminosa que atuava no Pará

(Foto:Reprodução) – Acusado foi detido em Goiás

Ronildo Claro Rodrigues, conhecido pelo apelido de Montim, foi preso no último sábado (5), em uma ação conjunta das Polícias Civis dos estados do Pará e Goiás. O acusado foi detido em Goiânia, capital de Goiás. Ele era considerado foragido de Justiça do Pará desde o dia 18 de junho do ano passado.

Montim havia fugido do presídio do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará (CRPP I), localizado no complexo penitenciário de Santa Izabel do Pará, município da Região Metropolitana de Belém, onde cumpria pena por tráfico de entorpecentes. Ele é apontado como membro de uma facção criminosa na qual exercia cargo de conselheiro rotativo 94, no sudeste paraense. Os conselheiros das facções criminosas são responsáveis pelas mais altas decisões das associações no Estado, incluindo os conselheiros rotativos, que substituem os conselheiros finais, que por alguma razão deixam de exercer o comando.

Pelo cargo, ele é responsável pela prática de diversos crimes, entre eles tráfico de drogas e tráfico de armas, além de coordenar execuções de membros de uma facção criminosa rival. Depois de recambiado ao Pará, Montim será colocado novamente à disposição da Justiça paraense.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...