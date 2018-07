Polícia prende dois assaltantes e recupera moto em Novo Progresso

A equipe da Polícia Militar em parceria com a Policia Civil conseguiu prender , mais dois assaltantes que agiam nas ruas da cidade de Novo Progresso, eles foram presos com uma motocicleta roubada. (Foto:WhatsApp)

Os mesmo ainda são suspeitos de terem cometido vários assaltos em vários bairros da cidade.

Com trabalho investigativo dos policiais, e ajuda do Disque Denuncia foi possível localizar e efetuar a prisão de Ederlan, 22 a nos e Alex Santos de 18 anos, na residência no Bairro Bela Vista nesta segunda-feira(02), a dupla foi presa em flagrante e reconhecida pela vitima que teve a motocicleta furtada no domingo (01).

Os policiais foram ao local informado e surpreenderam os acusados. Com eles, foi apreendido alguns documentos, possivelmente das vítimas, a motocicleta POP 100cc furtada no domingo 01 de julho de 2018 foi recuperada – estava de posse dos suspeitos.

Ederlan e Alex, foram encaminhados para Seccional de Polícia Civil de Novo Progresso onde prestará depoimento e ficará a disposição da Justiça. A Polícia solicita que as pessoas que foram vítimas, compareçam a Delegacia para o reconhecimento do assaltante.

Segundo a policia esta dupla presa agia em assaltos com um motocicleta Honda /Titan preta e de posse de uma arma.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

