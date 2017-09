Polícia prende dois homens e apreende dois adolescentes por crime ambiental, no oeste do Pará

Agentes da PC abordaram duas canoas que navegavam pelo rio. Nas canoas foram encontrados alguns quelônios (tartarugas), linha de pesca, uma malhadeira (rede de pesca) e três facões. Durante a condução das canoas até à margem, um dos homens tentou escapar saltando no igapó, mas foi capturado. Eles foram conduzidos para a base local do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A Polícia Civil prendeu em flagrante na quinta-feira (7) dois homens e apreendeu dois adolescentes por captura de animais em área de preservação ambiental, em Rurópolis, no oeste do Pará. A prisão e a apreensão ocorreram durante o monitoramento na região do rio Tapajós.

