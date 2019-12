Polícia prende dois homens suspeitos de envolvimento em morte de professor em Redenção

Professor é encontrado morto em Redenção, no sul do Pará. — Foto: Reprodução / Facebook

Valdenilson Conceição Lima, de 36 anos, foi encontrado morto nas proximidades de um posto abandonado da PRF. Além das prisões, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (17) suspeitos de envolvimento no assassinato de um professor no município de Redenção, sudeste do Pará. A prisão foi efetuada depois uma investigação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público. Além das prisões, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

De acordo com a Polícia, o crime ocorreu na noite do dia 1º de Dezembro. Valdenilson Conceição Lima, de 36 anos, foi encontrado morto nas proximidades de um posto abandonado da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na rodovia BR-155. Ainda de acordo com a Polícia, o corpo da vítima apresentava sinais de esfaqueamento.

Segundo as investigações, o professor estava em um churrasco com amigos, onde permaneceu até 20h30. Familiares disseram que tentaram ligar para ele por volta das 00h, mas a vítima não atendia às ligações.

A Polícia Civil afirmou que, durante as investigações, conseguiu reunir os elementos probatórios suficientes que comprovam a autoria do crime. Durante a operação, foram apreendidos o celular e a motocicleta da vítima, que haviam sido roubados após o crime.

A Polícia também informou que outras diligências ainda serão realizadas, mas que mais detalhes são podem ser revelados pois o processo tramita sob segredo de Justiça.

