Polícia prende dois suspeitos de participação em assassinato de jovem, em Óbidos

Lucinaldo Mousinho da Cruz de 22 anos foi encontrado morto em Óbidos — Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Militar prendeu, na noite de segunda-feira (9), dois suspeitos de participação na morte de um jovem que foi encontrado com dois tiros na cabeça, em uma área conhecida como frio, no bairro São Francisco, em Óbidos, no oeste do Pará.

De acordo com a polícia, desde que a informação sobre um corpo encontrado com perfurações de tiro chegou à delegacia, as polícias Civil e Militar iniciaram diligências para tentar desvendar a autoria e motivação do crime que levou à morte de Lucinaldo Mousinho da Cruz, 22 anos.

Após várias diligências policiais, sete pessoas foram encaminhadas à delegacia para testemunhar sobre o ocorrido. Dessas, duas confirmaram para a polícia terem tido participação no crime.

Ainda segundo informações da polícia, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas e o crime teria sido motivado por débito de entorpecentes.

Há indícios também que a vítima teria sido torturada com ferro quente, antes de ser alvejada com dois tiros na cabeça. E os suspeitos que foram presos, atraíram o jovem para o local do crime.

Tomatão e Chico, como são conhecidos, foram autuados em flagrante e estão à disposição da Justiça. A polícia segue investigando para identificar e prender mais pessoas envolvidas no crime.

Por G1 Santarém — PA

