Polícia prende dona de quitinete onde funcionava laboratório de drogas em Castanhal

Toda A ação foi realizada por agentes da Denarc, sob comando do titular da Divisão, delegado Augusto Potiguar. A mulher foi trazida para a sede da Denarc, que fica no bairro do Telégrafo, em Belém. Por:O Liberal

No imóvel foram apreendidas substâncias entorpecentes sendo sendo sete trouxas contendo cocaína, 320 de uma substância em forma de pedra, que pode ser oxi, e outros produtos que seriam utilizadas para aumentar a quantidade de drogas. A polícia apreendeu ainda uma balança de precisão e uma prensa metálica, utilizadas no preparo das substâncias ilícitas.

Segundo a Polícia Civil, uma denúncia anônima foi recebida, dizendo que uma casa no bairro Nova Estrela era usada como ponto de tráfico de drogas, onde além de comercializar, os envolvidos fabricavam o produto ilegal no local. Chegado ao endereço, na travessa Alemanha, os policiais encontraram a casa e confirmaram a veracidade da informação.

Carliane Regina Melo dos Santos foi presa na tarde desta terça-feira (02) em Castanhal, cidade do Nordeste paraense, acusada do crime de tráfico de drogas. A mulher foi detida pelos agentes da

