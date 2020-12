Polícia prende duas pessoas e apreende menor por tráfico de drogas em Jacareacanga

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em vista disso, ela foi apresentada na delegacia do município em questão para as providências cabíveis.

Outro caso A segunda prisão se deu por volta das 13h desta última quarta-feira (17), também no município de Jacareacanga. De acordo com informações, Marcele Nazaré Sousa Ribeiro, natural de Belém, foi presa por tráfico de drogas em ação conjunta da PM e PC.

Com isso, a polícia montou uma espécie de barreira na rodovia Transamazônica e conseguiu lograr êxito na operação. Com o casal, foi apreendido 13 gramas de substância aparentando ser Cocaína e 22 gramas aparentando ser Oxi.

