Polícia prende dupla que roubava carros alugados no sudeste do Pará

A prisão aconteceu nesta sexta-feira (22), em Parauapebas. De acordo com a Polícia, a dupla alugava carros e depois enviava os veículo para Goiás.

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (22) dois homens que praticavam golpes em locadores de veículos em Parauapebas, no sudeste do Pará. Eles usavam documentos falsos para alugar carros e roubá-los.

De acordo com a Polícia, os dois homens confessaram o crime. Eles disseram aos policiais que já tinham usado documentos falsos em Marabá, também no sudeste do estado, para alugar dois veículos que foram enviados para o estado de Goiás.

No hotel onde os criminosos estavam hospedados, a Polícia encontrou munição, uma pistola calibre 380, dinheiro, vários celulares, cartões de créditos e documentos que seriam falsificados. Os dois ficarão presos e responderão pelos crimes de estelionato, porte ilegal de arma e porte de documentos falsos.

Ainda segundo a Polícia, um homem de 54 anos se apresentou na delegacia com uma identidade militar de Goiás, com uma patente de subtenente do Corpo de Bombeiros de Goiás. Ele disse que era pai de um dos presos e o dono da pistola apreendida. O homem foi detido até que a Polícia cheque todas as informações.

Fonte: G1 PA.

