Polícia prende dupla suspeita de comercializar brownie de maconha no bairro do Umarizal, em Belém

Polícia apreende dezenas de brownies recheados com maconha em Belém. — Foto: Polícia Civil / PA

Um dos suspeitos foi flagrado vendendo o doce com entorpecentes a estudantes de uma faculdade particular. Mais de cem bolos foram apreendidos.

Um homem foi flagrado pela Polícia Civil no momento em que vendia brownies – um tipo de bolo de chocolate – recheados com maconha a estudantes de uma faculdade particular no bairro do Umarizal, centro de Belém. Ele e outro homem foram presos suspeitos de tráfico de drogas nesta segunda-feira (11) e 113 doces foram apreendidos.

Denúncias anônimas levaram policiais da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) até o local, onde o primeiro suspeito foi abordado. Ele confessou que estava comercializando os doces, que foram apreendidos.

Após a prisão, os policiais foram até uma casa no bairro da Cidade Velha, onde estava o comparsa. O delegado Augusto Potigar informou que no endereço morava o fornecedor da droga. A casa foi revistada e outras porções com entorpecentes foram apreendidas.

Por:G1 PA — Belém

