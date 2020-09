Polícia prende dupla suspeita de tráfico de drogas em Jacareacanga

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Além disso, no transcorrer da revista, José Lucas alegou que haveria mais material entorpecente na residência do outro suspeito preso, Leandro, na qual os policiais encontraram:

Segundo informações da polícia, a prisão se deu após recebimento de denúncia anônima de um possível crime de tráfico de drogas. Diante disso, as guarnições do Grupo Tático Operacional – GTO e Rocam, saíram em diligências até a residência referenciada na denúncia.

You May Also Like