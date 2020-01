Polícia prende em flagrante dono de galpão usado para desmanche de veículos em Ananindeua, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na próxima fase das investigações, a Polícia deve analisar a procedência de cada um dos veículos. “Centenas de notas apresentadas têm referência com leilões públicos. Os veículos apreendidos tinham irregularidades, mas só a investigação vai dizer se há ligação com crimes”, explicou o delegado Martins.

Segundo o delegado Társio Martins, o proprietário já respondia a crimes como estelionato e corrupção ativa. “O caminhão divergia nas placas instaladas, no chassi e no motor, isso é um indício que o suspeito estava realizando adulteração de sinal identificador”.

