Polícia prende em flagrante quadrilha que furtava combustível de transportadora em Santarém

Os outros 800 litros estavam armazenados em tonéis de 200 litros cada e seriam colocados na embarcação usada no furto. O crime acontecia com uso de bombas e mangueiras adaptadas que passavam o combustível das balsas para outras embarcações menores.

De acordo com a polícia, a abordagem da quadrilha aconteceu em uma embarcação em frente a Santarém no momento que os criminosos furtavam 1.800 litros de gasolina de uma das balsas da transportadora, sendo que mil litros já estavam dentro da embarcação identificada como Pérola Negra I.

Quatro funcionários de uma empresa transportadora de combustível e dois marítimos foram presos em flagrante durante furto de gasolina em Santarém, no oeste do Pará. A prisão da quadrilha aconteceu na noite de sábado (3) na Operação “Anfíbio” da Polícia Civil.

