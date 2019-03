Polícia prende em flagrante um dos acusados de assalto a banco em Bonito

Silvano Oliveira da Silva foi autuado em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo-Foto:(Divulgação)

Na casa de Silvano Oliveira da Silva foram apreendidas armas de fogo e munições

A Polícia Civil prendeu em flagrante Silvano Oliveira da Silva, acusado no envolvimento do assalto à agência do banco do Estado do Pará, ocorrido na cidade de Bonito, nordeste do Pará, na madrugada do último dia 8. A prisão ocorreu nesta terça-feira (12), em Ourém, também no nordeste paraense.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi flagrado em casa com duas armas de fogo de fabricação caseira calibres 16 e 20, além de munições intactas e deflagradas. No local, havia ainda uma caixa vazia de munição para pistola calibre .40. Em seguida, Silvano da Silva foi conduzido à Delegacia de Ourém, onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e ouvido no inquérito que apura o roubo à agência.

A prisão dele foi realizada por policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissquestro (DRRBA/DRCO) e do Grupo de Pronto-Emprego (GPE). Ela foi possível após policiais civis obterem informações de que um dos envolvidos no assalto do Banpará de Bonito havia retornado à sua residência. Assim, as equipes foram até o local no Vilarejo Acaputeua, onde efetuaram a abordagem de Silvano da Silva.

Ao ser interrogado, segundo a polícia, o acusado admitiu ter participado da ação criminosa, efetuando o transporte da associação criminosa por canoa desde as proximidades do Vilarejo Santa Rosa até o Vilarejo Pacuí Açu, em Capitão Poço, logo após o crime.

Silvano possui um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de São Miguel do Guamá em decorrência da prática de crime de homicídio ocorrido em 2018. As investigações continuam para identificar os demais coautores do delito.

Na ocasião do assalto, dois veículos foram usados para chegar ao banco, fazer reféns e destruir dois cofres. Na fuga, os bandidos abandonaram reféns na estrada sentido Capanema.

Viaturas do Grupamento Tático e Companhia de Operações Especiais da PM, além de policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos, com apoio do Grupamento Aéreo (Graesp), logo estiveram na região para atender a ocorrência.

