Policia prende em Novo Progresso suspeito de estuprar filha de 9 anos no garimpo Água Branca

Valdivino Soares, 47 anos, estava foragido desde maio, após denuncia anônima a policia Militar [destacamento de Vila Isol] em parceria com a Polícia Civil em diligencia no Assentamento Terra Nossa, localizaram e prenderam o suspeito na manha deste sábado (21).

A policia de Novo Progresso prendeu acusado de estupro de vulnerável com a sua filha de 9 anos no garimpo Água Branca. (Foto:Serviço reservado da PM)

