Polícia prende empresária suspeita de ser ‘primeira-dama’ do PCC

Ela foi capturada em uma lanchonete de um hipermercado, na Marginal do Tietê, enquanto esperava para comprar um lanche. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a prisão foi efetuada por agentes da 6ª Delegacia da Divisão de Crimes contra o Patrimônio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

A Polícia Civil prendeu uma empresária apontada como uma das líderes do PCC em São Paulo. A prisão aconteceu no início da noite deste domingo (23) em Cangaíba, Zona Leste da capital. Talitta Buzaif Martorano, de 27 anos, era procurada pelo sequestro de uma empregada doméstica e é considerada ‘primeira-dama’ da facção.

