Polícia prende foragido da penitenciária de Santarém envolvido em assalto a mercantil em Óbidos

Felipe Cardoso de Sousa, de 24 anos, foi preso na quarta-feira (1). Ele foi pego em um ramal e pretendia ir a pé para Oriximiná.

O terceiro envolvido no assalto em um mercantil em Óbidos, no oeste do Pará, foi preso na noite de quarta-feira (1) algumas horas após o crime. Segundo a polícia, Felipe Cardoso de Sousa, de 24 anos, é foragido da penitenciária de Santarém.

De acordo com informações da Polícia Militar, Felipe foi preso em um ramal quando seguia a pé com a intenção de chegar ao município de Oriximiná.

Ao perceber a guarnição da polícia, Felipe jogou a arma usada no crime no mato e empreendeu fuga, mas foi detido pelos policiais militares que faziam as diligências na região.

A arma foi localizada e apreendida e Felipe confessou à polícia que fez os disparos em um comerciante com deficiência visual e em seu filho. Uma das vítimas (o pai) foi transferida para Santarém em estado grave.

Antes de Felipe, a polícia prendeu outros dois suspeitos, sendo um comparsa do foragido e um taxista que teria dado fuga aos criminosos. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Óbidos para as providências.

