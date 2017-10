Polícia prende foragido de justiça em Igarapé-Miri

Por meio de denúncia anônima, a Polícia Militar de Igarapé-Miri, nordeste paraense, prendeu no início da madrugada desta quinta-feira (19), Ronildo Gomes da Silva, de 28 anos, o “Roni’, que estava foragido do Centro de Recuperação Regional de Mocajuba há dois anos. Outro homem, identificado como Paulo Sérgio Souza, de 21 anos, também foi preso em casa na quadra 18 de Conjunto Açailar. Este último é acusado de vários roubos e assaltos no município.

