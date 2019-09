Polícia prende grupo acusado de roubos a bancos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Dos três presos, um é de Belém (motorista do carro usado) e outros dois são do Paraná e de Santa Catarina.

Três homens foram presos em flagrante. Outros três morreram, segundo os policiais, após trocarem tiros com policiais civis em Benevides. O material apreendido com o grupo acusado de roubos a instituições financeiras O material apreendido com o grupo acusado de roubos a instituições financeiras (Ary Souza)

You May Also Like