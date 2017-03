Polícia prende homem acusado de agredir e ameaçar mulher e filha no PA

O caso aconteceu no último domingo, 5, em Rurópolis.

O acusado agrediu a esposa após chegar bêbado em casa, diz Polícia.

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante, no último domingo (5), homem acusado de cometer crime de violência doméstica e familiar contra a esposa grávida de três meses e a filha no município de Rurópolis, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia, o suspeito agrediu a mulher, além de fazer ameaças de morte a ela e filha.

Segundo a PC, o crime aconteceu na tarde de domingo quando o acusado chegou bêbado em casa, agrediu a mulher, que está grávida de três meses, no rosto e nas costas. Depois das agressões, ele passou a ameaçar de morte a esposa e filha.

A Polícia Civil solicitou à Justiça medidas protetivas de urgência em favor das vítimas. O acusado está recolhido à disposição da Justiça.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...