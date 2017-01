Polícia prende homem acusado de roubar família em ilha no Pará

A Polícia de Cametá apreendeu uma lancha carregada de eletrônicos, eletrodomésticos, motores, moto serra e outros itens, próxima à ilha de Jaracuara, na região do Baixo Tocantins, no nordeste do Pará. A lancha estaria sendo usada por uma quadrilha que vinha realizando assaltos a famílias que vivem nas ilhas próximas à Cametá.

A Polícia recebeu denúncia de um assalto a uma residência na ilha Patrimônio. Chegando no local, foram informados pela população que quatro homens armados roubaram cerca de R$ 30 mil e ainda levaram um membro de uma família como refém.

A partir da informação, a Polícia iniciou incursões próximas à ilha de Jaracuara e no furo do Jaracuara até encontrarem os bandidos em uma lancha. Eles acabaram fugindo pela mata, deixando para trás o barco com todos os pertences roubados, além de diversos cartuchos de munição calibre 12, 38 e 0.40.

Na perseguição aos bandidos pela mata, um homem foi capturado e conduzido, assim como as apreensões, para a Delegacia de Cametá.

Fonte: G1 PA.

