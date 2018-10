Polícia prende homem acusado de ser um estuprador em série na BR-316, em Belém

As vítimas seriam quatro mulheres e duas adolescentes. Ele foi preso depois que uma das vítimas conseguiu fugir momentos antes do estupro. Populares conseguiram capturar o homem.

Polícia militar prendeu, na BR-316, um homem suspeito de ser estuprador em série

A Polícia Militar prendeu na BR-316 um homem suspeito de ser um estuprador em série. Ele é acusado de abusar sexualmente de pelo menos seis mulheres. As vítimas seriam quatro mulheres e duas adolescentes. Ele foi preso depois que uma das vítimas conseguiu fugir momentos antes do estupro. Populares conseguiram capturar o homem.

De acordo com a polícia, o homem identificado como Gilberto da Costa, 37 anos, é considerado um estuprador em série porque ele teria agido da mesma forma em todos os crimes. Ele abordava as vítimas em uma bicicleta portando arma, sempre por volta das 20h da noite. Segundo a delegada, ele ameaçada as vítimas que acabam cedendo por medo.

O primeiro caso foi registrado em janeiro de 2017, mas a polícia tinha apenas relatos das vítimas e um retrato falado. O acusado foi preso na última sexta-feira (12), quando uma vítima conseguiu fugir momentos antes do estupro. Populares que passavam pelo local, o espancaram e acionaram a polícia.

Gilberto foi encaminhado para a seccional da Cidade Nova e depois levado para a Delegacia da Mulher onde foi apresentado nesta terça-feira (16). A justiça decretou a prisão preventiva do homem que será encaminhado para o Presídio Metropolitano em Marituba.

O acusado já responde pelos crimes de homicídio e roubo.

Do G1 Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...