Polícia prende homem por violência contra ex-companheira em Tomé-Açu

Suspeito já estava proibido de se aproximar da vítima por ordem da Justiça.

Vítima relatou que ex-companheiro a ameaçou de morte.

As Polícias Civil e Militar prenderam em flagrante em Tomé-Açu, nordeste paraense, um homem pelo crime de violência doméstica praticado contra a ex-companheira. Ele foi preso no último sábado (4). A vítima procurou a Delegacia de Polícia do município para denúnciar que o suspeito teria ameaçado matá-la a golpes de faca.

A equipe policial se dirigiu até a casa do suspeito, que fugiu ao perceber a chegada dos policiais, mas foi capturado horas depois, durante as investigações do crime.

Na Delegacia, foi constatado que já haviam medidas protetivas de urgência decretadas pela Justiça contra o agressor. Ele já estava proibido de se aproximar da vítima e manter qualquer tipo de contato com a mulher.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e o acusado está recolhido à disposição da Justiça.

O delegado Alexandre Lopes informou que, durante todo o mês de março, as medidas contra qualquer tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher serão intensificadas no município.

