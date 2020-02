Policia prende homem que agrediu pai de moça que namorava em Novo Progresso

Após viralizar nas redes sociais o vídeo do pai sendo agredido pelo namorado da filha em via pública, o caso foi parar na policia e o agressor preso em Novo Progresso. (Foto:Reprodução)

Pouco foi divulgado sobre o caso, até parecia um pai aflito protegendo a filha que supostamente aparentava ser menor , mas na realidade se tratava de um desfecho de um relacionamento amoroso em Novo Progresso.

Entenda o caso

A jovem que aparece no vídeo se trata de Maria Jesus Pereira de 18 anos de idade , esposa do agressor Elinaldo Silva Oliveira, de 22 anos. Conforme relatos do Pai Francisco da Chagas Pereira, a filha havia voltado para casa e tinha posto um fim no relacionamento com Elinaldo. A filha Maria , havia relatado ao pai que era agredida fisicamente pelo Elinaldo e que o mesmo não deixava filha estudar.

Elinaldo não aceitava o fim do relacionamento e neste dia havia resgatado a filha na porta da escola e ameaçava a mesma para manter o relacionamento. O Pai denunciou o caso a policia e Elinaldo Silva foi preso e vai responder por carcere privado,sequestro e agressão.

Assista aos Vídeos;

