Polícia prende homem que com um calibre 22 matou um e feriu outro em Moraes Almeida

(Fotos:Divulgação Policia) – A Polícia Militar de Moraes Almeida prendeu em flagrante Lucinei Gabriel da Silva, de 33 anos, no início da tarde desta quarta-feira (16). Ele é suspeito de participar do homicídio de Jackson Fernandes Guimarães, de 27 anos, e da tentativa de homicídio de Marcio Minas Silva Borges de 39 anos no distrito de Moraes Almeida município de Itaituba. Conforme informação da Policia Militar ao receber a informação do crime a guarnição saiu em diligencia no comando do Sargento Coelho e conseguiu com êxito fazer prisão do acusado aproximadamente 16 km do distrito de Moraes Almeida sentido trairão.

A motivação do crime ainda é desconhecida, Lucinei disee para policia que é morador de Sinop no Mato Grosso, e usou de um rifle calibre 22 com cano serrado – a arma e 13 munições intactas e 6 deflagradas foram presas entregue para polícia.

