Polícia prende homem que invadiu delegacia e resgatou irmão preso em Novo Progresso

Acusado de resgatar preso em Novo Progresso foi preso com mesma arma do dia do resgate.(Foto:Policia)

Homem que fez o resgate é irmão de preso retirado de cadeia.

A Polícia prendeu no inicio da noite desta quarta0feira(16), Marcos Antônio de Souza, suspeito de invadir delegacia, resgatar um preso , na ação outros dois fugiram. O preso resgatado é irmão do acusado, havia sido detido por homicídio, segue foragido.

O homem armado invadiu a cadeia pública de Novo Progresso, no dia 29 de Setembro de 2019, por volta das 03h30mn, pulou o muro e resgatou o irmão, ofereceu fuga aos demais, oito estavam na mesma sela, três fugiu.

De acordo com a Polícia Militar, no momento do crime, não havia agente penitenciário , por falta de contingente no município, o acusado foi reconhecido pelos presos, outra pessoa participou do resgate dando suporte ao acusado e foi identificado pela policia, que faz busca para prender.

Marcos Antônio de Souza e no momento de sua prisão o mesmo estava com a mesma arma usada no dia do fato.

Marcos deve responder por porte ilegal de armas, e também responderá pela invasão e resgate de presos da cadeia pública.

Foragidos

Os presos resgatados foram identificados como Higor de Freitas Bispo, Lero Antonio de Sousa e Jhonny de Jesus Silva. A policia Militar de Castelo dos Sonhos prendeu esta semana prendeu Higor de Freitas Bispo, Vulgo Mosquito, outros dois seguem foragidos.

Estrutura da DEPOL de Novo Progresso é precária.

A deficiência na Segurança Publica de Novo Progresso é notável como é no estado. O Governo do Estado prometeu abrir concurso publico para novos agentes Prisional, no entanto a situação da carceragem de Novo Progresso é muito precária e põe em risco os profissionais que ali trabalham.

A cadeia de Novo Progresso esta abandonada e põem em risco quem ali trabalha para manter a segurança dos presos. Providencias em regime de urgência é necessário – o governo precisa olhar para Segurança Publica de Novo Progresso. Os agentes reclamam que a estrutura do prédio é altamente vulnerável e possui condições favoráveis a invasões e fugas. “O muro é praticamente dentro da cela; pulou, está na rua”, explica um dos policiais, que não quis ter o nome revelado. Conforme relatos repassados para redação, a cadeia de Novo Progresso não mantém condições nenhuma de um agente cuidar de tanto preso dessa cidade, Novo Progresso tem um índice de violência altíssimo cárcere sempre lotado e é um risco muito grande um só agente fazer manobras de movimentação na cadeia, o que na verdade nem pode ser feito por um só, são pais de família arriscando sua própria vida nessa situação,concluiu.

A cadeia tem em media diariamente mais de 30 homens e cinco mulheres presas e somente uma mulher investigadora, um agente prisional por turno e um investigador.

Em Novo Progresso a Delegacia de Policia Civil é composta por um(01)Delegado,um (01) Agente prisional, três (03) investigadores e os servidores são fornecidos pelo município de Novo Progresso.

Os agentes reclamam a falta de segurança (agentes prisional), a estrutura do prédio é altamente vulnerável e possui condições favoráveis a invasões e fugas.

Policia Militar

A policia militar vem se empenhando para prender os foragidos, em ações continuas, vem apresentando resposta positiva para sociedade, o combate ao tráfico de droga é prioridade, diversas apreensões vem ocorrendo com a força do Grupo Tático , sistema de inteligência, que recebe denuncias e investiga os casos na região.

