Policia prende homem que matou progressense em Moraes Almeida

Progressense foi morto a tiros, no ultimo sábado (08) em Moraes Almeida.

Um homem acusado de matar o construtor de Novo Progresso Edilson Sales de Mendonça , foi preso em Moraes Almeida.

LEONILDO PEREIRA GONÇALVES foi preso em Moraes Almeida acusado de ter assassinado o morador de Novo Progresso Edilson Sales de Mendonça a tiros, após um desentendimento de transito. Ele foi preso em flagrante no domingo (08) encaminhado pra o presidio de Itaituba.

Segundo o delegado Ricardo responsável pelo caso do município de Trairão, a vitima teria ultrapassado no transito o acusando com sua companheira em uma motocicleta e feito um zigue-zague em frente do veiculo do acusado, que se ofendeu com atitude da vitima , momento que foi ate sua residência pegou arma e saiu a procura da vitima, encontrando nas proximidades do bar da Ciganinha onde assassinou a vitima com cerca de três tiros.