Polícia prende homem que tentou matar ex-companheira em Tucuruí

Homem procurado por ter tentado matar ex-companheira em julho de 2016 foi preso na segunda-feira (21) (Foto: Ascom/PC)– A Polícia Civil prendeu na última segunda-feira (21) um homem de ter tentado matar a ex-companheira em julho de 2016, em Tucuruí, no sudeste do Pará. Um mandado de prisão preventiva foi expedido contra o suspeito no mês de outubro, mas somente na segunda-feira que ele foi localizado e preso.

Segundo a delegada Marizol Almeida, titular da Divisão Especializada no Atendimento á Mulher (Deam), o acusado confessou o crime e alegou que tentou envenenar a vítima por não se conformar com o fim do relacionamento. Ele está preso à disposição da justiça.

Por G1PA

