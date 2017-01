Polícia prende homem suspeito de torturar mulher por 48 horas

Segundo informações do G1, os policiais foram até a residência do casal depois que moradores denunciaram o caso.

De acordo com a vítima, o rapaz estava a espancando desde a última terça-feira (17), quando impediu que ela saísse de casa, além de a ameaçar de morte caso contasse sobre as agressões a alguém.

A polícia prendeu nesta quinta-feira (19) um homem suspeito de torturar a própria mulher por mais de 48 horas, em Registro, no Vale do Ribeira (SP).

